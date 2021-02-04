Контрольный матч. «Зенит» — «Арарат-Армения» — 4:0. Обзор встречи. Видео
12:47
В четверг, 4 февраля, «Зенит» во время учебно-тренировочных сборов в Дубае (ОАЭ) в контрольном матче обыграл «Арарат-Армению» (4:0).
В первом тайме Алексей Сутормин реализовал пенальти за игру соперника рукой в собственной штрафной площади, пробив низом в правый угол.
После перерыва Малком оформил дубль, дважды реализовав выход один на один с голкипером армян. Еще один мяч ударом из пределов штрафной забил Вендел.
После первой части сезона Тинькофф РПЛ питерский клуб лидирует в чемпионате с 41 очком.
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