В четверг, 4 февраля, «Зенит» во время учебно-тренировочных сборов в Дубае (ОАЭ) в контрольном матче обыграл «Арарат-Армению» (4:0).

В первом тайме Алексей Сутормин реализовал пенальти за игру соперника рукой в собственной штрафной площади, пробив низом в правый угол.

После перерыва Малком оформил дубль, дважды реализовав выход один на один с голкипером армян. Еще один мяч ударом из пределов штрафной забил Вендел.

После первой части сезона Тинькофф РПЛ питерский клуб лидирует в чемпионате с 41 очком.