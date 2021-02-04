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Контрольный матч. «Зенит» — «Арарат-Армения» — 4:0. Обзор встречи. Видео

12:47
Игроки «Зенита» празднуют гол в ворота «Арарата-Армении». Фото ФК «Зенит»
Игроки «Зенита» празднуют гол в ворота «Арарата-Армении». Фото ФК «Зенит»
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В четверг, 4 февраля, «Зенит» во время учебно-тренировочных сборов в Дубае (ОАЭ) в контрольном матче обыграл «Арарат-Армению» (4:0).

В первом тайме Алексей Сутормин реализовал пенальти за игру соперника рукой в собственной штрафной площади, пробив низом в правый угол.

После перерыва Малком оформил дубль, дважды реализовав выход один на один с голкипером армян. Еще один мяч ударом из пределов штрафной забил Вендел.

После первой части сезона Тинькофф РПЛ питерский клуб лидирует в чемпионате с 41 очком.

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