«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче — 0:1. Игра прошла в Белграде.

На 82-й минуте мяч в ворота сине-бело-голубых забил полузащитник Никола Кнежевич.

Перед стартовым свистком команды провели минуту молчания, а сербские трибуны почтили память жертв трагедии в Подмосковье.

Кроме того, фанаты «Црвены Звезды» подготовили мощный перформанс с российскими и сербскими флагами.

После 20 туров чемпионата России петербуржцы идут на первом месте, набрав 40 очков.