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23 марта, 22:51

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

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Игроки «Зенита» во время минуты молчания перед матчем с «Црвеной Звездой».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче — 0:1. Игра прошла в Белграде.

На 82-й минуте мяч в ворота сине-бело-голубых забил полузащитник Никола Кнежевич.

Перед стартовым свистком команды провели минуту молчания, а сербские трибуны почтили память жертв трагедии в Подмосковье.

Кроме того, фанаты «Црвены Звезды» подготовили мощный перформанс с российскими и сербскими флагами.

После 20 туров чемпионата России петербуржцы идут на первом месте, набрав 40 очков.

Товарищеские матчи. Клубы.
23 мар, 21:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
1:0
Зенит
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
21
229
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