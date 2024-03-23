Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

23 марта, 23:58

Гендиректор «Црвены Звезды» объяснил проведение матча с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос «СЭ» о значимости товарищеского матча против «Зенита» (1:0) после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Самым важным для нас было выразить нашу поддержку российскому народу, а также помочь братской стране эмоционально. Русские и сербы братья навек», — сказал Терзич «СЭ».

Болельщики «Црвены Звезды» перед товарищеским матчем с «Зенитом» сделали перфоманс с российскими и сербскими флагами. На баннерах была фраза: «Русские и сербы — братья на век».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
8
Читайте также
В Москве простились с журналистом Василием Уткиным
Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия и комиксы для Бельгии
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

Бразилия победила Англию благодаря голу 17-летнего Эндрика
Новости
RSS RSS
Все новости