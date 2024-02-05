В «СКА-Хабаровске» сообщили, что футболисты не пострадали в драке с игроками «Челябинска»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов ответил на вопрос «СЭ» о драке после товарищеского матча против «Челябинска» (3:4).

«С футболистами все нормально», — сказал Шаронов «СЭ».

Драку после финального свистка начал игрок хабаровской команды Саид Алиев, который налетел на игрока «Челябинска». После к ним присоединились остальные футболисты, а также тренеры.

«СКА-Хабаровск» с 24 очками в 20 матчах располагается на 13-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.