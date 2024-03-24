Защитник сборной Шотландии Робертсон раскритиковал игру команду против Нидерландов

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон раскритиковал игру своей сборной против Нидерландов (0:4) в товарищеском матче.

«Я чувствую злость и разочарование. Мы не можем выходить против таких больших команд и играть вот так. Мы открылись к концовке. Такому нельзя случаться. То, что мы проиграли со счетом 0:4, просто невероятно», — цитирует Робертсона Mirror.

Сборная Шотландии не может победить на протяжении 6 матчей. Последняя победа была в сентябре против Кипра (3:0) в отборе на Евро-2024.

В отборе на Евро шотландцы заняли второе место в группе A после Испании.