19:56 | Футбол — Товарищеские матчи

"Витесс" Слуцкого проиграл "Леху" в товарищеском матче

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"Витесс" уступил польскому "Леху" в товарищеском матче (0:2). Голами отметились полузащитник Филип Мархвиньски и защитник Джордже Црномаркович

В минувшем сезоне подопечные Леонида Слуцкого заняли 5-е место в чемпионате Голландии. 

Товарищеский матч

"Лех" - "Витесс" - 2:0 (2:0)

Голы: Мархвиньски, 31 (1:0). Црномаркович, 38 (2:0). 

"Лех": Црномаркович, Мархвиньски.

"Витесс": Хауэн, Караваев, Обиспо, Кларк, Дуки (Теландер, 71), Фор (Вруг, 55), Беро, Али, Линссен, Дарфалу (Улд-Ших, 25), Грот (Укили, 76).

Предупреждение: Беро, 60. 

9 июля. Опаленица. Городской стадион.

Лех - Витесс

 

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