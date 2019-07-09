"Витесс" Слуцкого проиграл "Леху" в товарищеском матче

"Витесс" уступил польскому "Леху" в товарищеском матче (0:2). Голами отметились полузащитник Филип Мархвиньски и защитник Джордже Црномаркович.
В минувшем сезоне подопечные Леонида Слуцкого заняли 5-е место в чемпионате Голландии.
Товарищеский матч
Голы: Мархвиньски, 31 (1:0). Црномаркович, 38 (2:0).
"Лех": Црномаркович, Мархвиньски.
"Витесс": Хауэн, Караваев, Обиспо, Кларк, Дуки (Теландер, 71), Фор (Вруг, 55), Беро, Али, Линссен, Дарфалу (Улд-Ших, 25), Грот (Укили, 76).
Предупреждение: Беро, 60.
9 июля. Опаленица. Городской стадион.
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