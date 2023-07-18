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Сегодня, 22:50

В «Спартаке» остались довольны атмосферой на матче с «Нефтчи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал атмосферу на товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0). Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.

— Сегодня вернулись активные фанаты. Вам понравилось?

— Мы соскучились по фанатам, поэтому мне очень не хватает фанатов на стадионе.

— Думаю, команде, тоже. Матч был приостановлен по инициативе судьи?

— Я не до конца понимаю процедуру. Сейчас будем выяснять. Как я понимаю, есть какие-то правила по безопасности, по которым должны были остановить, пока на поле был дым. К счастью, игру возобновили. Мне как фанату, это было конечно, непонятно, но видимо есть какие-то правила, которые надо выполнять.

— Игра была остановлена, когда дыма то особо и не было на поле. Он был в каком-то одном углу.

— Мне сложно сейчас прокомментировать, как определяется то, когда нужно останавливать, а когда не нужно. На данный момент у меня информация, что остановили из-за дыма.

— А что вам было неприятно?

— Что матч прервался. Хотелось бы динамики, чтобы игра продолжалась.

— Я подумал, что неприятно от того, что жгут файеры.

— Нет, мне было неприятно, что матч остановили. Но я думаю, что файеры жгли зря. Думаю, что можно было удержаться. Атмосфера все равно была бы крутой. Надеюсь, что все дальше будет нормально.

— Видел фото, что ОМОН или просто люди в камуфляже уже ждали ребят на выходе с секторов. У вас есть информация, все ли проходит спокойно, спокойно ли болельщики покидают стадион?

— Я сейчас здесь с вами. На данный момент информации нет. Надеюсь, что все будет нормально. Мы будем в контакте со всеми службами. Будем следить за происходящим.

23 июля «Спартак» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем против «Оренбурга».

ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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