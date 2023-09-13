Узбекистан сыграл вничью с Мексикой

Сборная Узбекистана ушла от поражения в товарищеском матче против Мексики — 3:3. Встреча прошла в Атланте.

На 18-й минуте встречи узбекистанская команда вышла вперед благодаря голу Бобура Абухаликова. Почти сразу мексиканцы отыгрались — мяч забил Рауль Хименес. Перед перерывом сборная Узбекистана второй раз вышла вперед — гол на счету Азизбека Тургунбоева.

В конце второго тайма Хименес оформил дубль, а спустя 8 минут Уриэль Антуна вывел мексиканцев вперед. Однако узбекистанская команда смогла уйти от поражения благодаря голу Отабека Шукурова на 2-й добавленной минуте.