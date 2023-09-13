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Феллер: «Если бы в итоге сборная Германии сыграла вничью с Францией, мы были бы довольны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руди Феллер.
Фото Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Германии после ухода Ханси Флика Руди Феллер прокомментировал победу над Францией (2:1) в товарищеском матче.

«В первом тайме мы показали отличную игру. Во втором тайме мы боролись на удивление хорошо. Счет 2:0 для нас стал освобождением, но в футболе все может поменяться, когда думаешь, что все кончено. Приятно чувствовать себя лидером и видеть, как соперник пытается отыграться. Мы выиграли со счетом 2:1 у команды мирового уровня, хотя это был всего лишь товарищеский матч. Есть некоторый престиж, они не любят проигрывать сборной Германии, я это знаю. Просто приятно победить после последних поражений. Если бы в итоге мы сыграли вничью, мы были бы довольны. Был не так важен результат, как-то, как мы боролись. Мне очень понравилось, как мы страстно играли», — цитирует L'Equipe Феллера.

Сборная Германии прервала свою безвыигрышную серию. Команда не могла победить на протяжении пяти матчей подряд.

Руди Феллер
Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
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