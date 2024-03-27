Уругвай без Маричаля и Оласа проиграл Кот-д'Ивуару

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Сборная Уругвая проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Ивуарийцы благодаря автоголу Матиаса Оливеры вышли вперед на 9-й минуте встречи. Этот гол оказался единственным в первом тайме.

На 77-й минуте Федерико Виньяс сравнял счет. В концове защитник Гела Дуэ вышел на замену и забил победный гол.

Полузащитник «Динамо» Николас Маричаль и защитник «Краснодара» Лукас Оласа провели всю встречу на скамейке запасных сборной Уругвая.