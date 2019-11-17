«Урал» стал победителем турнира на Кипре

«Урал» в финале товарищеского турнира на Кипре обыграл московскую «Родину» со счетом 3:1.

В составе екатеринбуржцев голы забили Михал Кухарчик, Рафал Аугустыняк и Эрик Бикфалви.

В чемпионате России «Урал» идет на 9-м месте, имея в активе 19 очков.

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«Урал» (Екатеринбург) — «Родина» (Москва) — 3:1 (1:0)

Голы: Кухарчик, 26 (1:0). Аугустыняк, 80 (2:0). Лопатин, 82 (2:1). Бикфалви, 84 (3:1).

Нереализованный пенальти: Волков (Родина), 82 (вратарь)

«Урал»: Ал.Мамин, Меркулов, Арт.Мамин, Фидлер, Кулаков, Димитров (Насыров, 61), Ильин (Бавин, 55), Егорычев (Щербаков, 90), Аугустыняк, Бикфалви, Кухарчик (Магомадов, 76).

17 ноября. Пафос. Стадион «Пейя».