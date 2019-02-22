"Урал" обыграл ереванский "Арарат" благодаря голу Серченкова

"Урал" с минимальным счетом победил ереванский "Арарат" в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Сергей Серченков.

"Урал" занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 22 очка после 17 туров. Первым соперником "шмелей" после возобновления чемпионата станет "Зенит".

Товарищеские матчи

"Арарат Е" - "Урал" - 0:1 (0:0)

Гол: Серченков, 49.

"Урал": Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ароян, Поляков, Араторе, Катрич (Серченков, 46), Бумаль, Жигулев, Погребняк, Панюков.

22 февраля. Гюмри. Стадион "Gyumri City".

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