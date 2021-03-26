Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

«Уфа» проведет контрольный матч с «Зенитом-Ижевском»

14:15
Теги:

«Уфа» 26 марта проведет контрольный матч против представителя Олимп-ПФЛ «Зенита-Ижевска», сообщает пресс-служба уфимцев в Twitter.

Игра состоится на стадионе «Нефтяник» и будет закрыта для посещения.

После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками, «Зенит-Ижевск» — 13-й в группе 4 ПФЛ (восемь очков).

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...