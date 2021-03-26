«Уфа» проведет контрольный матч с «Зенитом-Ижевском»
«Уфа» 26 марта проведет контрольный матч против представителя Олимп-ПФЛ «Зенита-Ижевска», сообщает пресс-служба уфимцев в Twitter.
Игра состоится на стадионе «Нефтяник» и будет закрыта для посещения.
После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками, «Зенит-Ижевск» — 13-й в группе 4 ПФЛ (восемь очков).
Наша команда продолжает работать в двухразовом режиме на «Нефтянике», пока в чемпионате пауза на игры сборных.— ФК УФА (@UfaFc) March 26, 2021
Сегодня «Уфа» проведет контрольную встречу с «Зенит-Ижевском». Игра пройдет в закрытом режиме pic.twitter.com/ipfuYdfBqX
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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