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Азербайджан проиграл Катару, несмотря на гол Шейдаева

22:25
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Катар обыграл Азербайджан в товарищеском матче — 2:1. Единственный мяч у кавказской команды провел воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев с пенальти

Еще в одной товарищеской игре Босния и Герцеговина и Коста-Рика обошлись без голов. В составе боснийцев на замену вышел защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич.

Товарищеские матчи

Босния и Герцеговина — Коста-Рика — 0:0

Катар — Азербайджан — 2:1 (0:1)

Голы: Шейдаев, 16 — с пенальти (0:1). Аль-Хайдос, 55 — с пенальти (1:1). Аль-Хайдос, 58 (2:1).

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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