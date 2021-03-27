Азербайджан проиграл Катару, несмотря на гол Шейдаева
Катар обыграл Азербайджан в товарищеском матче — 2:1. Единственный мяч у кавказской команды провел воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев с пенальти
Еще в одной товарищеской игре Босния и Герцеговина и Коста-Рика обошлись без голов. В составе боснийцев на замену вышел защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич.
Товарищеские матчи
Босния и Герцеговина — Коста-Рика — 0:0
Катар — Азербайджан — 2:1 (0:1)
Голы: Шейдаев, 16 — с пенальти (0:1). Аль-Хайдос, 55 — с пенальти (1:1). Аль-Хайдос, 58 (2:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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