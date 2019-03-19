"Торпедо" сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

Московское "Торпедо" проведет выставочную игру с "Шеффилдом" на стадионе имени Эдуарда Стрельцова 22 июня, сообщает официальный сайт российской команды. О времени начала встречи будет сообщено дополнительно, отмечается в заявлении пресс-службы клуба.

"Шеффилд" является самым старым клубом в мире. Английский клуб основали в 1857 году.

Ожиданиями от предстоящего события поделился президент "Шеффилда" Ричард Тимс.

– Здравствуйте, меня зовут Ричард Тимс, я президент первого в мире футбольного клуба "Шеффилд", основанного в 1857 году. Мы очень ждем встречи с вашим клубом в России в июне этого года. Мы хотим увидеть ваших прекрасных болельщиков! Давайте делать историю вместе! До встречи в России! – приводит слова Тимса пресс-служба "Торпедо".

Матч будет приурочен к 95-летию "Торпедо".