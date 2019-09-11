Шевченко рассказал об ошибках сборной Украины в матче с Нигерией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — о товарищеском матче со сборной Нигерии (2:2).

- Игру всегда надо оценивать не только с точки зрения результата, а и с точки зрения ведения игры, как команда готовилась к матчу, что она хотела сделать. В первом тайме были определенные ошибки в балансе. Передачи в средине поля в основном заканчивались обрезками, — цитирует Шевченко Tribuna.com. — Предупреждал ребят, что это очень сильная физически команда, у них есть игроки из АПЛ. Если мы допустим ошибки, атакуя очень большим количеством игроков, оставим много зон. Поэтому нам нужен баланс, при его соблюдении мы не должны ошибаться.

Мы допустили ряд ошибок в первом тайме в средине поля. Были обрезки, пропустили две контратаки, гол, несколько моментов. Моменты в игре — следствия правильных и неправильных действий. В первом тайме команда действовала не совсем правильно. Хотя мы создавали достаточно моментов — это плюс для команды, потому что она контролировала игру, играла первым номером. При счете 0:2 мы не остановились, создавали моменты.

Во втором тайме мы немного перестроились — немного опустили фланговых игроков, чтобы придержать баланс. Было больше возможности контролировать мяч, но при этом ребята сбалансировано атаковали пространство. Тот же Караваев во втором тайме очень грамотно подключался, с другой стороны — Соболь. Выпустили Коноплянку, хотя Цыганков сыграл на хорошем уровне. У меня нет особых индивидуальных претензий к ребятам. Есть претензия, что мы не должны терять нить игры. Команда должна расти на таких матчах, мы не играли с такими физически сильными игроками.