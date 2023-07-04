Семак о матче с «Црвеной Звездой»: «Хорошая, боевая игра, отличная атмосфера»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о втором матче «Кубка PARI Премьер» своей команды с «Црвеной Звездой» (1:2).
— Хорошая, боевая игра, отличная атмосфера. Информативная игра, важно, что все живы-здоровы. Да, были ошибки. Надо их разобрать, поработать над ними.
— Насколько важен результат в таком матче?
— Что касается результата, то он мог быть другим, если бы мы смогли реализовать моменты. Вратарь совершил два суперсейва. Ошибок много было, но и хороших моментов тоже.
В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.
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