Онана дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Реала»

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на товарищеский матч. Встреча пройдет на стадионе НРГ в Хьюстоне.

Впервые за английскую команду сыграет голкипер Андре Онана, который перешел из «Интера» этим летом.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Гарсия, Алаба, Камавинга, Тшуамени, Беллингем, Модрич, Винисиус, Родригу.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Мартинес, Каземиро, Мейну, Маунт, Фернандеш, Рэшфорд.

Начало матча — 3.30 по московскому времени.