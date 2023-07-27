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Сегодня, 03:01

Онана дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на товарищеский матч. Встреча пройдет на стадионе НРГ в Хьюстоне.

Впервые за английскую команду сыграет голкипер Андре Онана, который перешел из «Интера» этим летом.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Гарсия, Алаба, Камавинга, Тшуамени, Беллингем, Модрич, Винисиус, Родригу.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Мартинес, Каземиро, Мейну, Маунт, Фернандеш, Рэшфорд.

Начало матча — 3.30 по московскому времени.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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