Португалия и Испания сыграли вничью, Хорватия победила Швейцарию

В товарищеском матче сборные Португалии и Испании сыграли вничью (0:0). Польша разгромила Финляндию (5:1), хет-трик сделал Камил Грошицки.

Сборная Хорватии на выезде победила команду Швейцарии (2:1) благодаря голу Йосипа Брекало и Марио Пашалича. Словения переиграла Сан-Марино (4:0), дубль в активе Неманьи Митровича.

Товарищеский матч

Португалия — Испания — 0:0

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Рубен Диаш, 46), Рафаэл Геррейру (Семеду, 68), Жоау Канселу, Рубен Семеду, Жоау Моутинью (Виллиам Карвалью, 46), Невеш, Ренату Санчеш, Криштиану Роналду (Жоау Феликс, 72), Андре Силва (Бернарду Силва, 46), Тринкан (Жота, 79).

Испания: Аррисабалага, Льоренте, Гарсия (Серхио Рамос, 81), Регилон (Хосе Гайя, 46), Бускетс (Эрнандес, 61), Каналес (Траоре, 62), Сержи Роберто, Себальос (Кампанья, 46), Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Морено.

Предупреждения: Регилон, 44. Рубен Семеду, 56.

Судья: Валери (Италия).

7 октября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Швейцария — Хорватия — 1:2 (1:1)

Голы: Гавранович, 31 (1:0). Брекало, 42 (1:1). Пашалич, 67 (1:2).

Швейцария: Омлин, Родригес (Цубер, 46), Шер (Бенито, 76), Эрай Джемерт, Лотомба, Омерагич, Джака (Фройлер, 46), Фернандес (Иттен, 62), Соу (Зом, 64), Мехмеди (Варгас, 46), Гавранович.

Хорватия: Ливакович, Вида, Чалета-Цар, Мелняк, Уремович (Едвай, 62), Брадарич, Бадель (Брозович, 46), Ковачич (Рог, 57), Пашалич (Модрич, 75), Брекало (Перишич, 75), Петкович (Будимир, 57).

Предупреждения: Ковачич, 18. Лотомба, 39. Едвай, 90+1.

Судья: Мартинш (Португалия).

7 октября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

Словения — Сан-Марино — 4:0 (3:0)

Голы: Митрович, 17 (1:0). Вучкич, 25 — с пенальти (2:0). Митрович, 42 (3:0). Реп, 48 (4:0).

Словения: Белец, Скубиц (Стоянович, 71), Митрович, Горенц-Станкович, Юрчевич, Вучкич (Реп, 46), Куртич (Ветрих, 59), Бохар (Петрович, 46), Ловрич (Вербич, 59), Бийол (Крамер, 46), Тиянич.

Сан-Марино: Бенедеттини, Бролли, М.Баттистини, М.Баттистини (Чеккароли, 46), д`Аддарио (Дзонзини, 77), Росси, Э.Голинуччи (Конти, 83), А.Голинуччи (Джарди, 64), Витаиоли, Хирш (Бонини, 63), Томассини (Грандони, 78).

Судья: Гисхамер (Австрия).

7 октября. Любляна. Стадион «Стожице»

Польша — Финляндия — 5:1 (3:0)

Голы: Грощицки, 9 (1:0). Грощицки, 18 (2:0). Грощицки, 38 (3:0). Пентек, 53 (4:0). Нисканен, 68 (4:1). Милик, 87 (5:1).

Польша: Дронговски, Берешиньски (Петшак, 62), Беднарек, Валюкевич (Бохневич, 46), Карбовник, Грощицки (Червиньски, 62), Линетти, Модер (Крыховяк, 61), Милик, Пентек (Клих, 71), Кондзер (Юзвяк, 82).

Финляндия: Йоронен, Ояла, Лам (Уронен, 46), Алхо, О`Шонесси (Тэйлор, 46), Вяйсянен, Шюллер, Кауко (Камара, 62), Пиринен (Нисканен, 46), Йенсен (Сойри, 82), Похьянпало (Карьялайнен, 62).

Судья: Оценаш (Словакия).

7 октября. Гданьск. Стадион «Энерга».