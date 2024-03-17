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17 марта, 13:07

Источник: Каземиро пропустит матч «МЮ» — «Ливерпуль» в Кубке Англии

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро получил повреждение, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

Хавбек пропустит товарищеские матчи национальной команды против Англии и Испании — 23 и 26 марта. Вместо Каземиро в сборную Бразилии вызван форвард «Порту» Пепе.

По информации Goal, хавбек «МЮ» пропустит предстоящий матч против «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии. Встреча состоится 17 марта. Начало — в 18.30 мск.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Сборная Бразилии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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