Источник: Каземиро пропустит матч «МЮ» — «Ливерпуль» в Кубке Англии
Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро получил повреждение, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.
Хавбек пропустит товарищеские матчи национальной команды против Англии и Испании — 23 и 26 марта. Вместо Каземиро в сборную Бразилии вызван форвард «Порту» Пепе.
По информации Goal, хавбек «МЮ» пропустит предстоящий матч против «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии. Встреча состоится 17 марта. Начало — в 18.30 мск.
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