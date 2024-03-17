Источник: Каземиро пропустит матч «МЮ» — «Ливерпуль» в Кубке Англии

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро получил повреждение, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

Хавбек пропустит товарищеские матчи национальной команды против Англии и Испании — 23 и 26 марта. Вместо Каземиро в сборную Бразилии вызван форвард «Порту» Пепе.