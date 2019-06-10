Парагвай выиграл у Гватемалы

Сборная Парагвая в товарищеском матче обыграла сборную Гватемалы (2:0). Голы забивали Густаво Гомес и Дерлис Гонсалес (с пенальти).

Товарищеский матч

Парагвай - Гватемала - 2:0 (0:0)

Голы: Гомес, 48 (1:0). Гонсалес, 76 - с пенальти (2:0).

Парагвай: Фернандес, Пирис (Ортис, 86), Гомес, Алонсо, Арсамендия, Перес, Рохас (Вальдес, 83), Ромеро (Домингес, 67), Альмирон, Кардосо (Сантандер, 89), Гонсалес (Санчес, 77).

Предупреждение: Гонсалес, 20.

Судья: Тоски Маркес (Бразилия).

9 июня. Асунсьон. Стадион "Defensores del Chaco".