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Балотелли забил в ворота «Наполи» в товарищеском матче. Кварацхелия отыграл второй тайм

«Наполи» сыграл вничью с турецким «Адана Демирспор»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Наполи»

«Наполи» сыграл вничью с турецким «Адана Демирспор» в товарищеском матче — 2:2.

В составе неаполитанцев дублем отметился Ирвинг Лосано. Первый гол мексиканец забил после прострела грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который вышел в начале второго тайма.

В составе турецкого клуба отличился форвард Марио Балотелли.

В следующем матче «Наполи» сыграет против «Мальорки» 31 июля.

Ирвинг Лосано
Марио Балотелли
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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