Балотелли забил в ворота «Наполи» в товарищеском матче. Кварацхелия отыграл второй тайм
«Наполи» сыграл вничью с турецким «Адана Демирспор»
«Наполи» сыграл вничью с турецким «Адана Демирспор» в товарищеском матче — 2:2.
В составе неаполитанцев дублем отметился Ирвинг Лосано. Первый гол мексиканец забил после прострела грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который вышел в начале второго тайма.
В составе турецкого клуба отличился форвард Марио Балотелли.
В следующем матче «Наполи» сыграет против «Мальорки» 31 июля.
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