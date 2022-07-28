Балотелли забил в ворота «Наполи» в товарищеском матче. Кварацхелия отыграл второй тайм

«Наполи» сыграл вничью с турецким «Адана Демирспор» в товарищеском матче — 2:2.

В составе неаполитанцев дублем отметился Ирвинг Лосано. Первый гол мексиканец забил после прострела грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который вышел в начале второго тайма.

В составе турецкого клуба отличился форвард Марио Балотелли.

В следующем матче «Наполи» сыграет против «Мальорки» 31 июля.