Родриго стал первым игроком сборной Бразилии, кто сыграл под 10-м номером после смерти Пеле: «Мы известны благодаря ему»

Нападающий сборной Бразилии Родриго поделился эмоциями после того, как стал первым игроком, кто вышел на матч под 10-м номером после смерти легендарного форварда Пеле.

Родриго в составе сборной Бразилии сыграл в товарищеском матче с Марокко (1:2).

«Мы [сборная Бразилии] осознаем, что сегодня известны благодаря ему [Пеле]. Для меня большая честь продолжать дело Пеле и Неймара. Я был у него дома перед отъездом в «Реал», и мы хорошо поговорили. Я восхищался им до нашей встречи, и стал восхищаться еще больше после нее», — сказал Родриго после игры.

Неймар пропускал матч с Марокко из-за травмы.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.