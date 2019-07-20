"Монако" обыграл "Валенсию" в товарищеском матче. Головин провел на поле 87 минут

"Монако" обыграл "Валенсию" (1:0) в товарищеском матче в Швейцарии. Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий Лайл Фостер. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 87 минут.

Товарищеский матч

"Монако" (Франция) – "Валенсия" (Испания) – 1:0 (1:0)

Гол: Фостер, 38.

"Монако": Лекомт, Глик (Балло-Туре, 65), Сидибе (Фабрегас, 72), Жемерсон (Силва, 87), Рони Лопеш (Мартинш, 65), Боскилиа (Шадли, 65), Пеле (Налду, 65), Аолу (Силла, 72), Головин (Массенго, 87), Жил Диаш (Панзо, 65), Фостер (Траоре, 72).

"Валенсия": Доменеч (Риверо, 46), Гарай (Габриэл Паулиста, 46), Диакаби (Хосе Гайя, 46), Сальва Руис (Родриго, 46), Паску (Собрино, 46), Ли Кан Ин (Парехо, 46), Коклен (Кондогбья, 46), Коиндреди (Фран Наварро, 46), Гамейро (Пиччини, 46), Гонсалу Гедеш (Хименес Гарсия, 46), Вальехо (Хасон, 46).