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Месси забил 70-й гол за сборную. До южноамериканского рекорда Пеле — 7 мячей

00:24
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отличился в товарищеском матче с Уругваем. Форвард реализовал пенальти на второй добавленной минуте и сравнял счет (2:2).

Для Месси этот гол стал 70-м в составе национальной команды. По данному показателю он вышел на 14-е место в истории футбола, деля его со Стерном Джоном (Тринидад и Тобаго) и Хоссамом Хассаном (Египет). В Южной Америке больше Месси забивал только трехкратный чемпион мира бразилец Пеле (77).

В мире рекорд принадлежит Али Даеи из сборной Ирана (109), а из действующих футболистов — капитану сборной Португалии Криштиану Роналду (99).

Помимо Роналду, из действующих игроков больше Месси забил только индиец Сунил Чхетри (72).

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