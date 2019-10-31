Месси впервые с июля вызван в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с составом на товарищеский матч против Бразилии, который пройдет 15 ноября.

В национальную команду вызван форвард «Барселоны» Лионель Месси?. Последний матч в составе сборной нападающий провел 6 июля в Кубке Америки против Чили (2:1), в котором получил красную карточку.

Напомним, форвард был дисквалифицирован за комментарии в адрес руководства КОНМЕБОЛ. Он был недоволен судейством на Кубке Америки-2019, где команда заняла третье место.

Вратари: Агустин Марчесин («Порту», Португалия), Хуан Муссо («Удинезе», Италия), Эмилиано Мартинес («Арсенал», Англия).

Защитники: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Хуан Фойт (Тоттенхэм", Англия), Ренцо Саравия («Порту», Португалия), Николас Отаменди («Манчестер Сити», Англия), Херман Пеццелья («Фиорентина», Италия), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед», Англия), Вальтер Каннеманн («Гремио», Бразилия), Николас Тальяфико («Аякс», Нидерланды), Неуэн Перес («Атлетико», Испания).

Полузащитники: Гидо Родригес («Америка», Мексика), Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм», Англия), Леандро Паредес («ПСЖ», Франция), Николас Домингес («Велес Сарсфилд»), Маркос Акунья («Спортинг», Португалия), Родриго де Пауль («Удинезе», Италия), Роберто Перейра («Уотфорд», Англия), Лукас Окампос («Севилья», Испания).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Испания), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Николас Гонсалес («Штутгарт», Германия), Лукас Аларио («Байер», Германия), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Пауло Дибала («Ювентус», Италия).