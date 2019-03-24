Мельгарехо получил травму на тренировке сборной Парагвая

Полузащитник "Спартака" и сборной Парагвая Лоренсо Мельгарехо получил повреждение мышцы бедра на тренировке своей национальной команды перед товарищеским матчем с Перу (0:1). Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Парагвая.

Сроки восстановления Мельгарехо не уточняются. 28-летний хавбек вернется в расположение своего клуба.

27 марта парагвайцы проведут товарищескую встречу с Мексикой. Начало – в 5.00 (мск).

В текущем сезоне Мельгарехо принял участие в 24 матчах за "Спартак", забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Все о футболе – здесь