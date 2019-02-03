"Краснодар" победил "Мальме" благодаря голам Классона и Ари

"Краснодар" победил "Мальме" в товарищеском матче (2:0). Голами отметились хавбек Виктор Классон и нападающий Ари.

"Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Краснодар" - "Мальме" - 2:0 (0:0)

Голы: Классон, 81 (1:0). Ари, 88 - с пенальти (2:0).

"Краснодар": Крицюк, Спаич (Мартынов, 37), Мартынович, Стоцкий, Петров, Каборе, Перейра, Олссон, Классон, Вандерсон Масиэл, Ари.

03 февраля. Марбелья. Стадион "Dama de Noche".

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