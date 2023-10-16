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Сегодня, 16:35

Сборная Узбекистана одержала волевую победу над Китаем в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Сборная Узбекистана победила национальную команду Китая в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в городе Далянь (Китай).

На гол форварда китайской команды Вей Шихао команда Сречко Катанеца ответила результативными ударами Отабека Шукурова и Джамшида Искандерова.

16 ноября Узбекистан сыграет в азиатском отборе ЧМ-2026 против Туркменистана. Китай в ходе азиатского отбора ЧМ-2026 встретится с Таиландом 16 числа.

Сборная Китая по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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