Дешам оценил состояние Дембеле перед матчем с Шотландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о физической форме нападающего Усмана Дембеле.

Футболист пропустил матч со сборной Нидерландов (2:1). 17 октября Франция проведет товарищеский матч против сборной Шотландии.

«Он почувствовал дискомфорт в мышцах незадолго до игры. Надо посмотреть, в каком состоянии он будет на ближайших тренировках, чтобы понять, сможет ли сыграть во вторник», — цитирует Дешама Telefoot.

Сборная Франции гарантировала себе участие на Евро-2024 в Германии, обыграв Нидерланды.