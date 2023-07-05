Кержаков: «Црвена Звезда» вполне заслуженно победила»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Црвены Звезды» (1:2) на турнире «Кубок PARI Премьер».

«Мы пока далеки от своих лучших кондиций. «Црвена Звезда» вполне заслуженно победила, хотя моментов у нас было больше, местами мы играли получше, но не удалось забить. Рад, что можем играть в таком турнире с такими соперниками. Тем более пришло немало болельщиков, и это добавляет эмоций», — цитируют «Известия» Кержакова.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.