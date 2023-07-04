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Защитник «Зенита» Чистяков — о матче против Црвены Звезды: «Неплохой спарринг получился»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о втором матче «Кубка PARI Премьер» своей команды с «Црвеной Звездой» (1:2).

— Как воспринимается сегодняшнее поражение? Не боитесь, что тенденция отыгрываться может остановиться в чемпионате?

— Рано или поздно она должна была остановиться. Неплохой спарринг получился, моментами мы хорошо играли, моментами они. Проигрывать не хотелось и никогда нам этого не хочется. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. Впереди еще игра с хорошим соперником, уже после нее будем плавно готовиться к ЦСКА. Это сборы, ничего страшного не произошло.

— Сегодня на трибунах были спартаковские кричалки.

— Не слышал. Не знаю их даже.

— Ду Кейрос забил гол. Поздравили его?

— Да. Молодец, парень втягивается, прибавляет на тренировках. Забил красивый гол. Думаю, это усиление для нашей команды.

— Второй матч подряд «Зенит» в роли догоняющего. Чем это можете объяснить?

— Тем, что соперник забивает первый, соперник тоже играет в футбол и создает нам неприятные моменты. Нам не впервой отыгрываться.

— «Црвена Звезда» лучше, чем «Нефтчи»?

— Некрасиво будет кого-то выделять.

— По ощущениям от игры...

— Наверно, с «Црвеной Звездой» было посложнее. Они хорошо прессинговали, почти не давали выходить нам из обороны, играли один в один — это было тяжело для нас.

— Полагаете, с «Фенербахче» будет еще сложнее?

— Думаю, да. Это самая квалифицированная команда.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.

Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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