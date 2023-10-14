«Кайрат» сыграет с «Зенитом» в товарищеском матче 14 октября

«Кайрат» сыграет с «Зенитом» в товарищеском матче 14 октября, в субботу. Игра пройдет на «Центральном стадионе» в Алма-Аты (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В России матч в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru в разделе трансляций. Также за игрой «Кайрат» — «Зенит» можно следить на сайте news.sportbox.ru.

В Казахстане трансляцию встречи покажет телеканал QAZSPORT. Эфир начнется в 16.50 по местному времени.

По итогам 11-ти туров российской премьер-лиги сине-бело-голубые располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.

Казахстанский чемпионат подходит к концу, за два тура до окончания «Кайрат» занимает четвертое место. Команда потеряла шансы на медали турнира.