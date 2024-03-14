Кассьерра, Кордоба и Карраскаль вызваны в сборную Колумбии на товарищеские матчи

Стал известен состав сборной Колумбии на мартовские товарищеские матчи.

В список попали четверо футболистов из чемпионата России, из них двое — представители «Краснодара»: полузащитник Кевин Кастаньо и нападающий Джон Кордоба.

Также в колубмийскую национальную команду вызваны полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль и нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

22 марта сборная Колумбии в Лондоне проведет товарищеский матч с Испанией, 26 марта команда встретится в Мадриде с Румынией.

В рейтинге ФИФА Колумбия занимает 14-е место.