Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

14 марта, 13:36

Кассьерра, Кордоба и Карраскаль вызваны в сборную Колумбии на товарищеские матчи

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стал известен состав сборной Колумбии на мартовские товарищеские матчи.

В список попали четверо футболистов из чемпионата России, из них двое — представители «Краснодара»: полузащитник Кевин Кастаньо и нападающий Джон Кордоба.

Также в колубмийскую национальную команду вызваны полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль и нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

22 марта сборная Колумбии в Лондоне проведет товарищеский матч с Испанией, 26 марта команда встретится в Мадриде с Румынией.

В рейтинге ФИФА Колумбия занимает 14-е место.

Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
Сборная Колумбии по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
0
Читайте также
Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
В Кремле отреагировали на возможные санкции МОК за участие в Играх дружбы
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси, Ди Мария и Дибала вызваны в сборную Аргентины на мартовские товарищеские матчи

Беллингем и Кейн попали в состав сборной Англии на матч с Бразилией и Бельгией
Новости
RSS RSS
Все новости