Месси, Ди Мария и Дибала вызваны в сборную Аргентины на мартовские товарищеские матчи

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав команды на товарищеские матчи, которые пройдут в марте.

Национальная команда сыграет с Сальвадором 22 марта и с Коста-Рикой 26 марта.

Вратари — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники — Херман Пеccелья («Бетис»), Неуэн Перес («Удинезе»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Валентин Барко («Брайтон»), Науэль Молина («Атлетико»).

Полузащитники — Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Нико Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие — Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Буонанотте («Брайтон»), Валентин Карбони («Монца»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер), Пауло Дибала («Рома»).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мундиаля 2022 года южноамериканцы обыграли национальную команду Франции со счетом 3:3 (пен. 4:2).