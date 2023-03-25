Карвальо: Федотов сказал: «Выходи и развлекайся»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо поделился впечатлениями от товарищеского матча против медийной команды 2DROTS (1:2). 40-летний бразилец вышел на замену на 77-й минуте в составе армейцев.

«Моя основная проблема — это физика. Моя голова и тело знает, как действовать до сих пор. Я бы поменялся с кем-то физическим состоянием. Федотов сказал: «Выходи и развлекайся». Я это и делал. Мне кажется, что судье не стоило так часто свистеть в конце», — сказал Карвальо.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.