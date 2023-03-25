Федотов — о поражении от 2DROTS: «Ничего непозволительного в игре сегодня не было»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал для «СЭ» поражение от медийной команды 2DROTS в товарищеском матче (1:2).

«Это была подготовка к игре. Такое количество болельщиков! Думаю, что такая же атмосфера будет в Воронеже. Очень много похожего. Ничего непозволительного в игре сегодня не было. Мы вчера провели большую работу», — сказал Федотов «СЭ».

2 апреля армейцы сыграют в Воронеже с «Факелом» в рамках 21-го тура РПЛ.