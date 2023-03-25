Карвальо восхитился стадионом ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо поделился впечатлениями от товарищеского матча против медийной команды 2DROTS (1:2). Бразилец вышел на замену на 77-й минуте в составе армейцев. Матч прошел на «ВЭБ Арене» 25 марта.

«Я сейчас могу официально уйти на пенсию после того, что было сегодня. Когда я играл, то у команды не было такого стадиона. Арена прекрасна. Если мы тогда столько выигрывали без инфраструктуры, то столько можно было сейчас взять трофеев», — сказал Карвальо.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.