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Сегодня, 19:40

Карвальо восхитился стадионом ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо поделился впечатлениями от товарищеского матча против медийной команды 2DROTS (1:2). Бразилец вышел на замену на 77-й минуте в составе армейцев. Матч прошел на «ВЭБ Арене» 25 марта.

«Я сейчас могу официально уйти на пенсию после того, что было сегодня. Когда я играл, то у команды не было такого стадиона. Арена прекрасна. Если мы тогда столько выигрывали без инфраструктуры, то столько можно было сейчас взять трофеев», — сказал Карвальо.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
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