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Сегодня, 19:07

Главный тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Без российских игроков мировой футбол хуже»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

— На ваш взгляд, справедливо ли то, что российские клубы не играют в еврокубках?

— Мы, сербы, как никто знаем, что такое быть исключенными из международных соревнований, мы это прошли в девяностые. Но я спортсмен, я люблю футбол, в том числе русский футбол и российскую сборную. Мы занимаемся своим делом и не нам решать, верно или нет исключение. Но я считаю, что без российских игроков мировой футбол хуже. С ними было бы гораздо лучше.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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