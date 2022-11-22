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Сегодня, 18:51

Семак рассказал о составе «Зенита» на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о составе команды на товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

— Кузяев, Мостовой и Караваев вернулись из сборной, но для них нет необходимости сегодня играть. То же самое касается Барриоса — он только сегодня прилетел. Лучше ему восстановиться. Родригао травмирован, — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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