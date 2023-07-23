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Сегодня, 07:17

Артета о поражении от «МЮ»: «От ряда игроков мы ждем большего»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в товарищеском матче.

«Такой тяжелый матч на таком уровне, пусть и товарищеский, дает много информации, и это всегда позитив. Нам многое нужно улучшить, в частности, игру в обеих штрафных. Ошибки — часть футбола, но их надо избегать. Проигрывать всегда больно.

В плане физики планка была высокой, и нужно было соответствовать. Поэтому от ряда игроков мы ждем немного большего», — цитирует тренера пресс-служба «канониров».

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 26 июля встретится с «Рексемом», «Арсенал» днем позже сыграет с «Барселоной».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Микель Артета
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