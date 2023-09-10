Флик считает себя подходящим тренером для сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после поражения национальной команды в товарищеском матче с Японией.

«Наш тренерский штаб делает все возможное для того, чтобы всегда идеально подготавливать команду к матчам. Думаю, что у нас все хорошо, и считаю, что я подходящий тренер», — приводит слова Флика RTL.

Сборная Германии проиграла Японии в товарищеском матче со счетом 1:4.

Следующий товарищеский матч Германия проведет 12 сентября против Франции.