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Сегодня, 00:50

Флик считает себя подходящим тренером для сборной Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после поражения национальной команды в товарищеском матче с Японией.

«Наш тренерский штаб делает все возможное для того, чтобы всегда идеально подготавливать команду к матчам. Думаю, что у нас все хорошо, и считаю, что я подходящий тренер», — приводит слова Флика RTL.

Сборная Германии проиграла Японии в товарищеском матче со счетом 1:4.

Следующий товарищеский матч Германия проведет 12 сентября против Франции.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
Ханс Флик
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