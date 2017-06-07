Евгений Селезнев: "Украине чуть-чуть не повезло в матче с Мальтой"

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев после товарищеского матча против Мальты (0:1) отметил, что нельзя обвинить команду в отсутствии желания. По его словам, сборной немного не повезло.
- Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше, - приводит "Террикон" слова Селезнева. - Тогда лучше будет и результат. А сегодня есть как есть, сами виноваты. Не могу сказать, что был плохой контроль мяча. Не получилось забить, хотя были моменты, в том числе и у меня. Где-то не повезло. Но претензии только к себе могу предъявить.
Думаю, не было таких людей, которые не бегали, не старались и не отдавались. Но не повезло сегодня чуть-чуть. Согласен, неприятно проигрывать Мальте. По уровню футболистов мы намного сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие игры. Главное, чтобы с Финляндией был другой результат.
maverick007
Чуть-чуть не повезло? Блин, это же Мальта! Даже Украина ее должна в любом состоянии обыгрывать! Даже пьяными или сонными...
10:20 7 июня
Санта_Клаус
Андрей Шевченко видит все это и плачет...
08:20 7 июня
Dymanomashina
"Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше"....Это как? 0:0 с Мальтой будет?
07:25 7 июня
crazysun78
а русские хакеры взломали селезнева
07:12 7 июня
marksan
alex-ls________ Какая Россия? Лично Путин настраивал Мальту на победу!
06:54 7 июня
alex-ls
разве не Россия виновата?
03:03 7 июня