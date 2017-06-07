00:56 7 июня | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Евгений Селезнев: "Украине чуть-чуть не повезло в матче с Мальтой"

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Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев после товарищеского матча против Мальты (0:1) отметил, что нельзя обвинить команду в отсутствии желания. По его словам, сборной немного не повезло.

- Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше, - приводит "Террикон" слова Селезнева. - Тогда лучше будет и результат. А сегодня есть как есть, сами виноваты. Не могу сказать, что был плохой контроль мяча. Не получилось забить, хотя были моменты, в том числе и у меня. Где-то не повезло. Но претензии только к себе могу предъявить.

Думаю, не было таких людей, которые не бегали, не старались и не отдавались. Но не повезло сегодня чуть-чуть. Согласен, неприятно проигрывать Мальте. По уровню футболистов мы намного сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие игры. Главное, чтобы с Финляндией был другой результат.

Дополнительная информация

http://terrikon.com/posts/276446

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КОММЕНТАРИИ (6)
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maverick007

Чуть-чуть не повезло? Блин, это же Мальта! Даже Украина ее должна в любом состоянии обыгрывать! Даже пьяными или сонными...

10:20 7 июня

Санта_Клаус

Андрей Шевченко видит все это и плачет...

08:20 7 июня

Dymanomashina

"Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше"....Это как? 0:0 с Мальтой будет?

07:25 7 июня

crazysun78

а русские хакеры взломали селезнева

07:12 7 июня

marksan

alex-ls________ Какая Россия? Лично Путин настраивал Мальту на победу!

06:54 7 июня

alex-ls

разве не Россия виновата?

03:03 7 июня