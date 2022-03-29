Эриксен о возвращении на стадион «Паркен»: «У меня мурашки по коже»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал возвращение на стадион «Паркен» в Копенгагене в товарищеском матча с командой Сербии (3:0).

«Этот вечер очень важен для меня. Оказаться снова на «Паркене», забить гол при такой поддержке трибун — это то, от чего у меня мурашки по коже», — приводит слова Эриксена TV2.

Напомним, во встрече чемпионата Европы-2020 с Финляндией (0:1) Кристиан Эриксен перенкс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

Та игра проходила именно на стадионе «Паркен».