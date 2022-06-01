Булыкин о Финалиссиме: «Хотелось бы насладиться эмоциями от такого футбола»

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился прогнозом на межконтинентальный суперфинал Финалиссима, в котором встретятся Италия и Аргентина.

«Конечно, это больше выставочный матч, но все равно интересно посмотреть, как сыграют топ-сборные, какую они покажут игру. Думаю, матч будет зрелищный и голевой. И, конечно, интересны эмоции команд от победы в новом кубке. Хотелось бы насладиться эмоциями от такого футбола», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.