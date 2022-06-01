Инсинье — о Финалиссииме: «Хотим продолжать добиваться результатов»

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье рассчитывает на победу над Аргентиной в Финалиссиме.

«Хотим продолжать добиваться результатов этим коллективом. С этим стадионом связаны прекрасные воспоминания, и мы хотим снова порадовать своих поклонников завтра вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.