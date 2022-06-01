Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 02:59

Инсинье — о Финалиссииме: «Хотим продолжать добиваться результатов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье рассчитывает на победу над Аргентиной в Финалиссиме.

«Хотим продолжать добиваться результатов этим коллективом. С этим стадионом связаны прекрасные воспоминания, и мы хотим снова порадовать своих поклонников завтра вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.

Лионель Месси. Месси может выиграть уникальный титул со сборной. Объясняем, что такое Финалиссима между Италией и Аргентиной
Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Лоренцо Инсинье
Футбол
Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Манчини — о Финалиссиме: «Завтрашним матчем завершится определенный цикл»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости