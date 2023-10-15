Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:55

«Урал» обыграл сборную белорусской высшей лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Урал» в товарищеском матче одержал победу над сборной высшей белорусской лиги — 2:1.

Соперником екатеринбуржцев руководил главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Молош, который в качестве игрока выступал за «Сибирь» и «Крылья Советов». Встреча проходила в Борисове.

Победу «Уралу» принесли голы Дениса Кулакова (41-я минута) и Андрея Егорычева (63-я). Единственный гол сборной белорусской лиги забил защитник солигорского «Шахтера» Денис Гружевский.

ФК Урал
0
Читайте также
Рублев проиграл поляку Хуркачу в финале «Мастерса» в Шанхае
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Нефтчи» рассказали подробности организации возможного матча против «Зенита»
Новости
RSS RSS
Все новости