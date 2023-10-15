«Урал» обыграл сборную белорусской высшей лиги

«Урал» в товарищеском матче одержал победу над сборной высшей белорусской лиги — 2:1.

Соперником екатеринбуржцев руководил главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Молош, который в качестве игрока выступал за «Сибирь» и «Крылья Советов». Встреча проходила в Борисове.

Победу «Уралу» принесли голы Дениса Кулакова (41-я минута) и Андрея Егорычева (63-я). Единственный гол сборной белорусской лиги забил защитник солигорского «Шахтера» Денис Гружевский.