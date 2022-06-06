Бывший нападающий сборной Англии, а ныне эксперт Гари Линекер отреагировал на пента-трик нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в товарищеском матче против Эстонии (5:0).

«Сегодня экстраординарный Лионель Месси забил все пять голов Аргентины. Удивительно, но его среди других великих игроков выделяют не голы. Он также один из лучших распасовщиков и дриблеров среди всех, кто когда-либо играл в эту игру. Мессия», — написал Линекер в своем Twitter.

Месси забил 86 голов за сборную Аргентины. В списке лучших бомбардиров национальных команд форвард вышел на чистое 4-е место, обогнав нападающего сборной Венгрии Ференца Пушкаша (84 гола).

Для Месси это первый пента-трик в сборной и второй в карьере.