Англия разгромила Ирландию

Сборная Англии выиграла у Ирландии в товарищеском матче (3:0). Голами отметились Харри Магуайр, Джейдон Санчо и Доминик Кальверт-Льюин.

Товарищеский матч

Англия — Ирландия — 3:0 (2:0)

Голы: Х.Магуайр, 18 (1:0). Санчо, 31 (2:0). Калверт-Льюин, 56 — с пенальти (3:0).

Англия: Поуп (Д.Хендерсон, 46), Кин, Х.Магуайр, Мингс (Мэйтланд-Найлс, 64), Джеймс, Уинкс, Грилиш (Фоуден, 62), Маунт (Беллингем, 73), Санчо, Сака, Калверт-Льюин (Абрахам, 63).

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Доэрти, Кристи (Лонг, 61), Иган (О`Ши, 14), Хендрик, Хурихэйн (Молумби, 71), Браун, О`Дауда (Макклин, 61), Хорган (Брэйди, 61), Ида (Кертис, 71).

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

12 ноября. Лондон. Стадион «Уэмбли».