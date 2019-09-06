24 года назад Рене Игита вошел в историю. Вы помните «удар скорпиона»?

Сегодня, 6 сентября, исполнилось ровно 24 года легендарному сейву вратаря сборной Колумбии Рене Игиты. Экстравагантный голкипер в товарищеском матче с Англией отразил летящий в ворота мяч в прыжке ногами. Впоследствии этот трюк получил название «удар скорпиона».

Игра завершилась со счетом 0:0. Впоследствии Игита, проведший всю карьеру в Южной Америке, неоднократно повторял «удар скорпиона», в том числе и после завершения профессиональной карьеры.